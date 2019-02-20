انت الان تتابع الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:مصطفى محمود ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ م

تعادل فريق طلائع الجيش مع الزمالك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز. سجل يوسف أوباما الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 25 وأضاف خالد بوطيب الهدف الثاني في الدقيقة 30، بينما سجل أحمد سمير هدفي الطلائع في الدقيقتين 32 و86، ليرتفع بذلك رصيد طلائع الجيش إلى 26 نقطة في المركز التاسع، بينما وصل رصيد الزمالك إلى 52 نقطة تصدر بهم جدول المسابقة، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

الزمالك بدأ اللقاء بسيطرة تامة على الملعب وواصل اللاعبين هواياتهم في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى خاصة يوسف أوباما ومحمود عبدالمنعم كهربا، حتى جاءت الدقيقة 25 التي سجل فيها أوباما الهدف الأول لفريقه من تمريرة النقاز. بعد الهدف واصل الزمالك الضغط حتى تمكن خالد بوطيب من تسجيل الهدف الثاني للأبيض في