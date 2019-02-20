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بيريز يوجه إنذاراً شديد اللهجة إلى سولاري

يبدو أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرفض سيناريو خروج "الميرنغي" هذا الموسم خالي الوفاض. بيريز التقى مدرب الفريق سانتياغو سولاري في مطعم بالعاصمة مدريد من أجل مناقشة تحديات المرحلة القادمة.

ذكر موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ناقش أمس الثلاثاء (19 شباط/ فبراير 2019) وضع "الأبيض الملكي" مع مدرب الفريق سانتياغو سولاري، الذي يحاول قيادة ريال مدريد إلى اعتلاء منصة التتويج نهاية الموسم.

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" أن فلورنتينو بيريز، التقى سانتياغو سولاري في مطعم بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث أكد بيريز لسولاري أنه لا يوجد هنالك هامش للخطأ في باقي مباريات "الميرنغي" في هذا الموسم، لاسيما مع اقتراب دخول عدة مسابقات ينافس عليها ريال مدريد مرحلة الحسم.

ونوه نفس المصدر إلى أن مباريات ريال مدريد القادمة، ستحدد بنسبة كبيرة مستقبل سانتياغو سولاري في الاستمرار على رأس الإدارة الفنية للفريق من عدمه، إذ يعول فلورنتينو بيريز على تفادي الخروج خاوي الوفاض نهاية الموسم.

هذا ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، إذ "الأبيض الملكي" بفارق 9 نقاط كاملة عن المتصدر برشلونة، الذي يسعى للحفاظ على لقب "الليغا" الإسبانية.

في المقابل، عاد ريال مدريد قبل أسبوع بفوز ثمين من العاصمة الهولندية أمستردام (2-1) برسم دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يطمح "الميرنغي" إلى الحفاظ على هذا اللقب الأوروبي، الذي هيمن عليه في السنوات الأخيرة.

ويعاني هذا الموسم من تذبذب واضح في المستوى، إذ تراجع أداء الفريق كثيراً بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق، فضلاً عن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

يشار إلى أن عدة تقارير صحفية تشير إلى أن ريال مدريد وضع عدة مدربين تحسباً لتدريب الفريق عوضاً عن سولاري، إذ يأتي البرتغالي جوزيه مورينيو والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على رأس القائمة.