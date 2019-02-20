كفيتوفا وهاليب إلى ربع نهائي "دبي للتنس"

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سيمونا هاليب تسقط ليسا تسورنكو

تأهلت حاملتا اللقب السابقتين، المصنفة ثانية التشيكية، بترا كفيتوفا، والثالثة الرومانية، سيمونا هاليب، ربع نهائي دورة دبي الدولية للتنس، بعد تحقيقهما الفوز في الدور الثالث.

وتفوقت كفيتوفا، بطلة 2013، الأربعاء، على الأميركية جينيفر برايدي 7-5، 1-6 و6-3، بينما فازت هاليب، بطلة 2015، على الأوكرانية ليسيا تسورنكو 6-3 و7-5.

وغابت كفيتوفا عن المنافسات منذ بلوغها نصف نهائي دورة سان بطرسبرغ الروسية التي اختتمت مطلع فبراير. وقالت بعد المباراة "أتيت إلى هنا دون أن أكون قد خصصت العديد من الأيام للتدريب".

وأضافت اللاعبة المتوجة مرتين بلقب بطولة ويمبلدون "لم أكن مستعدة فعلا لهذه الدورة، لكنني سعيدة بتحقيق فوزين (حتى الآن)"، معتبرة أنها تجد طريقة لتحقيق الانتصارات "على رغم أنني لا أقدم أفضل مستوى لدي حاليا".

وعلى وقع الهتافات الحماسية لمشجعين رومانيين، تمكنت هاليب من العبور للدور المقبل على رغم سرعة الرياح التي أثرت على حركة الكرة.

وقالت المصنفة أولى عالميا سابقا بشأن منافستها في الدور الثالث تسورنكو: "كنت أعرف كيف تلعب وأسلوبها ليس المفضل بالنسبة إلي لأنها لا تعطي قوة كبيرة للكرة".

وتابعت بعد تحقيق فوزها السابع في 7 لقاءات ضد تسورنكو: "خضت العديد من المباريات ضدها وفزت بها جميعها. أشعر بالثقة بمواجهتها".

وفي أبرز مباريات الدور الثالث الأربعاء، فازت التشيكية كارولينا بليسكوفا الرابعة على الأميركية أليسون ريسكه 7-6 (7-3) و7-6 (7-5)، في مباراة صعبة احتاجت خلالها التشيكية الى تقديم أداء مذهل في الشوط العاشر من المجموعة الثانية بينما كانت منافستها متقدمة 5-4، وإنقاذ فرصتين لحسم المجموعة في شوط شهد تعادل اللاعبتين سبع مرات.

إلى ذلك، خسرت الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة خامسة، والتي نجحت في بلوغ الدور نصف النهائي في دبي في مشاركتيها الأخيرتين، أمام التايوانية سو-وي هسيه 7-5، 4-6 وصفر-6.