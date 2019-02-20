شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الجونة مقبرة الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إنه ملعب من الصعب أن تخرج منه منتصراً مهما كانت مهارات وقدرات فريقك، فربما لعوامل جوية صعبة وتيارات هوائية تُصعب من المهمة، وصغر حجم الملعب الذى يحول دون إظهار قدرات بعض أصحاب المواهب والقدرات الخاصة، هو ملعب الجونة وكان ملعب الجونة شاهدا على انتصار ثمين لأصحاب الأرض، فريق الجونة، العائد حديثاً إلى دورى الأضواء والشهرة، على حساب بيراميدز، لينجح الفريق الساحلى فى تقديم أداء مميز ويخرج بنتيجة لم يكن أكثر المتفائلين من أنصاره يتوقعها.

ملعب الجونة لم يكن شاهداً على السقوط المدوى لبيراميدز فى لقاء الثلاثاء فحسب، بل استغل فريق الجونة عدة عوامل بملعبه، وحقق انتصارات تاريخية له على أرضيته.

البداية كانت بإسقاط الزمالك بهدفين مقابل هدف فى لقاء الدور الثانى للدورى الممتاز موسم 2010- 2011، وهى المباراة التى كانت أحد أسباب ابتعاد الفريق الأبيض عن المنافسة على لقب الدورى فى ذلك الموسم، حيث تألق الثنائى حسن جمعة وصامويل أوكران وقادا الجونة لانتصار ثمين وتاريخى على حساب القلعة البيضاء بنتيجة (2-1).

كما لم يفلت الأهلى من السقوط فى بحور الجونة، بهدف شهير لشريف رضا منح الجونة الفوز الأول والأوحد للفريق فى تاريخ مواجهاته أمام المارد الأحمر وذلك فى منافسات الدورى الممتاز موسم 2013- 2014.

وتلقى الإسماعيلى، خسارة بأربعة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات الدورى الممتاز 2011، حيث تألق فريق الجونة وألحق بالدراويش هزيمة مذلة.

وها هو ملعب الجونة يستعيد من خلاله صاحبه انتصاراته التاريخية بعرقلة مسيرة بيراميدز المميز بالدورى الممتاز، وألحق به ثانى هزائمه هذا الموسم، لتشتعل المنافسة على الدرع بين الثلاثى الكبير.