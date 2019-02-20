شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد علي جبر أمام المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى لبيراميدز، برنامجا تدريبيا خاصا لمدافع الفريق على جبر لتجهيزه لمباراة الفريق مع الأهلى المقررة 28 فبراير الجارى فى كأس مصر، وذلك بعد تأكد غيابه عن مواجهة بيراميدز والمقاولون العرب التى ستقام الأحد المقبل فى الجولة 24 للدورى الممتاز، بعد طرده فى مباراة الجونة الثلاثاء، إثر عرقلة محمد ناجى جدو، مهاجم الجونة، والتى خسرها بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد.

وأكد الكرواتى فران يوفيتش، حكم اللقاء، لإدارى بيراميدز عقب نهاية المباراة أن سبب طرد على جبر هو منع هجمة واعدة للفريق صاحب الأرض، مضيفا أن اللائحة تنص على أن الإيقاف فى هذه الحالة يكون لمباراة واحدة.

يأتى هذا فى الوقت الذى طلب فيه دياز من لاعبيه غلق ملف مباراة الجونة والتركيز فى المرحلة المقبلة لتحقيق الانتصارات ومواصلة التقدم فى جدول الدورى.