شكرا لقرائتكم خبر عن غالي يتوسط لإقناع الأهلي بمشاركة المعارين مع الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبذل مسؤولو نادى الجونة محاولات مكثفة مع النادى الأهلى لإقناع مسؤوليه بالسماح للاعبين المعارين للأول بالمشاركة فى مواجهة الفريقين، الأحد المقبل، ضمن الجولة الـرابعة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

كان الأهلى قد أعار 5 لاعبين للجونة، الشهر الماضى، وهم: «أحمد حمدى، وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق، ومحمود الجزار، وإسلام جابر»، ووضع بندا يمنع مشاركتهم أمامه فى أى مباراة خلال فترة الإعارة. ويأمل حمادة صدقى، المدير الفنى للجونة، فى إيجاد حل لهذه الأزمة قبل المباراة لرغبته فى الاستفادة من جهود اللاعبين. وكلفت إدارة الجونة حسام غالى، مدير الكرة بالفريق، بالتواصل مع إدارة الأهلى للحصول على موافقة بشأن إشراك الخماسى المعار.

كان الأهلى قد وضع نفس البند فى عقد إعارة عمار حمدى إلى الاتحاد السكندرى، بعدما قام الزمالك بذات الأمر فى العديد من الصفقات خلال الموسمين الأخيرين.