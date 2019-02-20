شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات شرسة في الجولة الـ21 من الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينطلق قطار دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فى ‏الثلث الأخير من مشوار موسم 2018-2019، فى الجولة الـ21، فيما ستكون قمة الجولة حاضرة حينما يستضيف الاتحاد ‏نظيره الهلال فى كلاسيكو الكرة السعودية.

ويشهد اليوم الخميس، خوض لقاءين، يجمع الأول الحزم بنظيره الاتفاق، على ملعب نادى الحزم، وكل من الفريقين يأمل أن يتقدم نحو المنطقة الدافئة تحسبا ‏لنتائج الجولات المقبلة، الحزم تحسن مستواه كثيرا بعد عودته لملعبه، والاتفاق يسعى ‏لعلاج جروح الهزيمة فى الدقائق الأخيرة أمام الفيصلى، يحتل الاتفاق المركز التاسع بـ‏‏27 نقطة، فيما يدخل الحزم اللقاء وهو فى المركز الثانى عشر بـ22 نقطة.‏

فى اللقاء الثانى، يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد، على أرض ‏ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، فى كلاسيكو مثل قمة الكرة ‏السعودية طوال 15 عاما منذ مطلع الألفية، لكنه هذه المرة مختلف تماما ‏والفارق بينهما 34 نقطة.

الهلال يبحث عن الابتعاد فى الصدارة والاتحاد يريدها طوق ‏نجاة من القاع معولا على مواقفه القوية أمام الزعيم وجماهيره المتعطشة للفوز، جمع الاتحاد 15 نقطة وضعته فى المركز الخامس عشر، فيما يتصدر الهلال ‏الترتيب برصيد 49 نقطة.‏

فيما تستكمل المواجهات غدا الجمعة حينما يستضيف التعاون نظيره الباطن فى ‏ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، حيث ‏جمع أصحاب الأرض 33 نقطة وطموحهم التقدم نحو المربع الذهبى، فيما يحتل ‏الباطن المركز الثالث عشر بـ18 نقطة، وحلمه الفوز للابتعاد عن قاع الترتيب.‏

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوى، اللقاء الثانى والذى ‏يجمع القادسية صاحب المركز الحادى عشر بـ 23 نقطة، بنظيره الشباب الذى يمتلك ‏‏37 نقطة فى المركز الثالث.

المضيف ينوى الفوز لمغادرة مركزه المتأخر فى ‏سلم الترتيب، وهو صعب حين يلعب على أرضه، بينما يسعى الليث لمواصلة جموحه ‏والمحافظة على مركزه الثالث.‏

وتختتم اللقاءات بمواجهة الوحدة صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة، ‏بنظيره «أحد» متذيل الترتيب بـ 12 نقطة فى اللقاء، على ‏ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وتبدو فيه الكفة راجحة لفرسان مكة الطامحين ‏فى صعود (الجبل) للحاق بكوكبة المقدمة.‏

وفى يوم السبت يلعب الرائد مع الفيصلى، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، فى لقاء يدخله الرائد ‏وهو فى المركز العاشر، بعد أن جمع 24 نقطة، وقدم مستوى كبيرا أمام الاتحاد، فيما يحتل الفيصلى المركز الثامن ‏برصيد 27 نقطة.

ويختتم النصر مواجهات الجولة حينما يستضيف نظيره الفيحاء على أرض ملعب ‏الملك فهد الدولى بالرياض، يدخل النصر اللقاء وفى جعبته 43 ‏نقطة فى وصافة الترتيب، ويريد رد الاعتبار من الفيحاء الذى أوقف انطلاقته بالتعادل ذهابا، فى ‏حين يمتلك الفيحاء 16 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر.