شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات شرسة في الجولة الـ21 من الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينطلق قطار دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فى الثلث الأخير من مشوار موسم 2018-2019، فى الجولة الـ21، فيما ستكون قمة الجولة حاضرة حينما يستضيف الاتحاد نظيره الهلال فى كلاسيكو الكرة السعودية.
ويشهد اليوم الخميس، خوض لقاءين، يجمع الأول الحزم بنظيره الاتفاق، على ملعب نادى الحزم، وكل من الفريقين يأمل أن يتقدم نحو المنطقة الدافئة تحسبا لنتائج الجولات المقبلة، الحزم تحسن مستواه كثيرا بعد عودته لملعبه، والاتفاق يسعى لعلاج جروح الهزيمة فى الدقائق الأخيرة أمام الفيصلى، يحتل الاتفاق المركز التاسع بـ27 نقطة، فيما يدخل الحزم اللقاء وهو فى المركز الثانى عشر بـ22 نقطة.
فى اللقاء الثانى، يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، فى كلاسيكو مثل قمة الكرة السعودية طوال 15 عاما منذ مطلع الألفية، لكنه هذه المرة مختلف تماما والفارق بينهما 34 نقطة.
الهلال يبحث عن الابتعاد فى الصدارة والاتحاد يريدها طوق نجاة من القاع معولا على مواقفه القوية أمام الزعيم وجماهيره المتعطشة للفوز، جمع الاتحاد 15 نقطة وضعته فى المركز الخامس عشر، فيما يتصدر الهلال الترتيب برصيد 49 نقطة.
فيما تستكمل المواجهات غدا الجمعة حينما يستضيف التعاون نظيره الباطن فى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، حيث جمع أصحاب الأرض 33 نقطة وطموحهم التقدم نحو المربع الذهبى، فيما يحتل الباطن المركز الثالث عشر بـ18 نقطة، وحلمه الفوز للابتعاد عن قاع الترتيب.
ويحتضن ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوى، اللقاء الثانى والذى يجمع القادسية صاحب المركز الحادى عشر بـ 23 نقطة، بنظيره الشباب الذى يمتلك 37 نقطة فى المركز الثالث.
المضيف ينوى الفوز لمغادرة مركزه المتأخر فى سلم الترتيب، وهو صعب حين يلعب على أرضه، بينما يسعى الليث لمواصلة جموحه والمحافظة على مركزه الثالث.
وتختتم اللقاءات بمواجهة الوحدة صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة، بنظيره «أحد» متذيل الترتيب بـ 12 نقطة فى اللقاء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وتبدو فيه الكفة راجحة لفرسان مكة الطامحين فى صعود (الجبل) للحاق بكوكبة المقدمة.
وفى يوم السبت يلعب الرائد مع الفيصلى، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، فى لقاء يدخله الرائد وهو فى المركز العاشر، بعد أن جمع 24 نقطة، وقدم مستوى كبيرا أمام الاتحاد، فيما يحتل الفيصلى المركز الثامن برصيد 27 نقطة.
ويختتم النصر مواجهات الجولة حينما يستضيف نظيره الفيحاء على أرض ملعب الملك فهد الدولى بالرياض، يدخل النصر اللقاء وفى جعبته 43 نقطة فى وصافة الترتيب، ويريد رد الاعتبار من الفيحاء الذى أوقف انطلاقته بالتعادل ذهابا، فى حين يمتلك الفيحاء 16 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر.
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