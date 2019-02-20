شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يبحث استعادة توازنه أمام بتروجت في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، مع بتروجت الذى يدربه محمد عودة، فى الخامسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز.

ويدخل الإنتاج المباراة بهدف الفوز سعياً للمنافسة على دخول المربع الذهبى، حيث يمتلك 31 نقطة فى المركز السادس، بعدما خاض 22 مباراة، فاز فى 7 مواجهات، وتعادل فى 10، بينما خسر فى 5 مباريات، وفوزه اليوم يزيد رصيده إلى 34 نقطة ليتساوى مع المقاصة، ويتبقى فارق الأهداف لحسم صاحب المركز الرابع، وهو ما يطمع فيه مختار مختار، الذى يرغب فى تعويض الخسارة الأخيرة من الأهلى بهدف نظيف، حيث شدد على لاعبيه بضرورة التركيز وبذل قصارى جهدهم لتقديم عرض قوى وحسم اللقاء لصالحهم.

على الجانب الآخر، يعانى بتروجت سوء النتائج الذى وضعه فى مؤخرة الجدول برصيد 19 نقطة، حيث فاز فى ثلاث مباريات فقط، وتعادل فى 10، وخسر فى 9 مباريات، وبات الفريق مُهدَّداً بقوة بالهبوط إلى الدرجة الثانية، الأمر الذى وضع اللاعبين تحت ضغط. ويحاول الجهاز الفنى بث الحماس مرة أخرى عند اللاعبين أملاً فى تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة وتعثر المنافسين، حيث حرص «عودة» على عقد جلسات مطولة مع اللاعبين خلال الفترة الماضية لمطالبتهم بفتح صفحة جديدة مع المباريات وجمع أكبر عدد من النقاط للحفاظ على صورة الفريق التى اهتزت بشدة مؤخراً، بعدما تحول إلى مطمع للفرق الباحثة عن نقاط جديدة، خصوصاً التى تصارع للهروب من شبح الهبوط.