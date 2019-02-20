شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل سفر مصطفى فتحي إلى ألمانيا بسبب التأشيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسبب تأخر إجراءات استخراج تأشيرة ألمانيا فى تأجيل سفر مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك إلى ألمانيا خلال الأيام الماضية، ويسابق الجهاز الطبى والإدارى الزمن من أجل استخراج التأشيرة لسرعة سفر اللاعب لمواصلة برنامجه العلاجى والتأهيلى والعودة فى أقرب وقت للانضمام لصفوف الأبيض هذا الموسم. وأكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة أن اللاعب سيسافر الى ألمانيا مطلع الأسبوع المقبل فور حصوله على التأشيرة، مؤكدا أن الجهازين الفنى والطبى، فضلا سفر اللاعب إلى ألمانيا للاطمئنان عليه والتأكد من سلامته من إصابة الركبة بنسبة 100%.

وشدد المشرف العام على الكرة، على أن الجهاز الطبى ومخطط الأحمال البدنية وإخصائيى التأهيل يلعبون دورا مهما هذا الموسم مع جميع اللاعبين خصوصا فى ظل ضغط المباريات سواء فى البطولة الأفريقية أو بطولتى الدورى والكأس. من جهة ثانية، تمسكت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى «كاف» بإقامة مباراة الفريق الكروى الأول بالزمالك مع نظيره بترو أتليتكو بطل أنجولا ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقى الكونفدرالية على أرض ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بعدما باءت محاولات مسؤولى القلعة البيضاء بالفشل فى نقل المباراة إلى القاهرة وإقامتها على أرض ملعب بتروسبورت بدلا من برج العرب. وتلقى الجهاز الفنى للقلعة البيضاء خطابا رسميا من كاف يفيد بإقامة المباراة رسميا على برج العرب وإخطار إدارة بترو أتليتكو بملعب اللقاء حتى يتسنى لهم ترتيب وصولهم وتدريباتهم فى القاهرة قبل المباراة. فى سياق متصل، أصدر مرتضى منصور، رئيس النادى تعليماته بانتظام الفريق فى معسكر مغلق طويل فى الإسكندرية بداية من السبت المقبل وحتى موعد مباراتى بترو أتليتكو فى الكونفدرالية ومصر المقاصة فى كأس مصر، وفضل منصور بقاء الفريق فى الإسكندرية وعدم العودة إلى القاهرة بعد مواجهة بطل أنجولا لتفادى تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مباراتهم المصيرية فى كأس مصر أمام مصر المقاصة.

وأشاد مرتضى منصور، بأداء الثنائى أحمد سيد «زيزو» وخالد بوطيب، مؤكدا أن أمير مرتضى المشرف على الكرة أثبت أنه كان عنده بعد النظر فى تدعيم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية بلاعبين على أعلى مستوى.

فى شأن آخر، أرسل الاتحاد المصرى للجمباز خطابا رسميا لإدارة الزمالك يخطره فيه بموافقة مجلس الإدارة فى جلسته رقم 16 فى الخامس عشر من فبراير الجارى على تسجيل نادى الزمالك ضمن هيئات الاتحاد طبقا للائحة النظام الأساسى للاتحاد وأحقية الزمالك فى المشاركة فى النشاط الرسمى للاتحاد فى جميع بطولاته.

وطلب الاتحاد من إدارة النادى إرسال مندوب من الزمالك لاستلام البيانات الخاصة بالنادى وكلمه السر الخاصة بسيستم تسجيل بيانات اللاعبين واللاعبات استعدادا للموسم الجديد 2018- 2019.