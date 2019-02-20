شكرا لقرائتكم خبر عن كل الخيارات مطروحة في القلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسط أجواء عاصفة، يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً مهماً ظهر اليوم «الخميس» داخل مقر النادى بالجزيرة، لمناقشة الانسحاب من بطولة الكأس، بعد التعديل الأخير الذى أجراه اتحاد الكرة بإقامة مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ 16 للكأس يوم 28 من فبراير الجارى بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الأهلى، الذى أعلن فيه تمسكه بعدم خوض تلك المباراة فى الموعد الذى تم تحديده، وأصدر الأهلى وقتها بياناً رحب خلاله بطلب نادى بيراميدز بتأجيل مباراة الفريقين فى الدورى، والتى كان محددا لها نفس اليوم، واشترط الأهلى فى حالة التأجيل عدم استبدال مباراة الكأس بها، فضلاً عن طلبه الاستفسار من اتحاد الكرة عن أسباب تأجيله المباراة التى كانت مقررة فى الدورى.

ويدرس مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، ثلاثة سيناريوهات للرد على تعنت «الجبلاية» ضد النادى، يأتى فى مقدمتها الانسحاب من بطولة كأس مصر كرد قوى على تجاهل الجبلاية لرغبة النادى الأهلى فى عدم إجراء أى تعديلات على مسابقة الدورى أو الكأس والتى يراها غالبية مجلس الإدارة حفاظاً على كرامة النادى والتمسك بما أقره المجلس فى بياناته السابقة، خاصة أن الانسحاب من المسابقة أفضل من التراجع عن القرارات التى يتمسك بها أعضاء المجلس، والتى يرى فيها حفاظاً على حقوق النادى.. فيما جاء اقتراح آخر بخوض مباراة بيراميدز باللاعبين الناشئين، فى حال صعوبة الموافقة على قرار الانسحاب من بطولة كأس مصر، مع منحهم كامل الثقة والدعم فى المواجهة، وذلك كنوع من الاعتراض على قرار الجبلاية إقامة المباراة فى نهاية الشهر الجارى، فضلاً عن حالة الإرهاق التى سيعانى منها الفريق الكروى الأول، بسبب تلاحم المباريات على المستويين المحلى والأفريقى، وفى هذا الأمر سيتم استدعاء مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لاستطلاع رأيهما حول خوض المباراة بالناشئين.

ويأتى السيناريو الثالث والأخير، حول الموافقة على خوض المباراة، مراعاة لظروف تنظيم بطولة أمم أفريقيا، واستجابة لمبادرة «لم الشمل» التى أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضية، لمنع زيادة الاحتقان بين جماهير الكرة المصرية، ومن مبدأ النادى الوطنى للحفاظ على استقرار الحياة الرياضية قبل شهور قليلة من استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها فى شهر يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن يتم التصويت من جانب أعضاء مجلس الإدارة حول السيناريوهات الثلاثة لاختيار الأفضل والأصلح للقلعة الحمراء، بما يحافظ على كرامة ومبادئ النادى، كما تم التشديد على جميع أعضاء مجلس الإدارة التواجد والحضور دون أى أعذار.

من جانبه، أكد مصدر داخل النادى أن مجلس الإدارة، خلال اجتماعه ظهر اليوم، سيكون حريصاً على مصالح النادى والجماهير، ولن يتهاون فى الحفاظ على حقوق النادى مهما كان الأمر، مشيراً إلى أن النادى لم يثِر أى أزمات خلال الفترة الماضية، حتى عندما أصدر القرارات الثمانية منذ أسبوعين، جاءت جميعها للحفاظ على النادى دون الإساءة لأحد، ولكن ما وجده مسؤولو النادى حالة من التعنت الشديد من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة دون أى أسباب، بالرغم من أنه من المفترض أنه الأب الشرعى لجميع الأندية والواقف على مسافة واحدة من الجميع.