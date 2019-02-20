عمر السومة يحقق رقما مميزا مع أهلي جدة

قام مهاجم أهلي جدة الدولي السوري عمر السومة، بتحقيق رقما مميزا في تاريخ مشاركاته مع الفريق بدوري المحترفين السعودي.

ودخل السومه نادي المائة، بعد مشاركته في خسارة فريقه 1 / 2 أمام مضيفه الفتح، في المرحلة 21، لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء.

وسجل السومه 98 هدفا منذ انضمامه لأهلي جدة، في أيار/مايو عام 2014، إلى جانب قيامه بـ17 تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق.

كما سجل المهاجم السوري 10 ثنائيات، أكثر من أي لاعب آخر في المنافسة، منذ أول مباراة له في آب/أغسطس عام 2014.

يذكر أن السومه توج مع الأهلي بلقب الدوري موسم 2015 - 2016، وحصد لقب هداف دوري المحترفين ثلاث مرات.