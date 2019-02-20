التشكيل الرسمي لموقعة شالكة ومانشستر سيتي

يحل مانشستر سيتي ضيفاً على فريق شالكه في ألمانيا ضمن مرحلة الذهاب في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يلعب بالتشكيل الأمثل الذي خاض به أغلب اللقاءات المهمة في الموسم الحالي، وذلك رغم الاحتفال بالألماني ساني على مقاعد البدلاء، وغياب أي لاعب في مركز الظهير الأيسر.

ويلعب سيتي بطريقة متنوعة ما بين (3-4-3) و(3-5-2):

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: كايل ووكر، ايمريك لابورت، نيكولاس أوتاميندي

خط الوسط: ديفيد سيلفا، جوندوجان، فيرناندينيو، دي بروين

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، رحيم سترلينج، سيرجيو أجويرو