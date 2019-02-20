شكرا لقرائتكم خبر عن «سقوط طائرتي الهلال والاتحاد».. عربياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

فشل الاتحاد والهلال في الظهور بمستوى مشرف خلال مشاركتهما في بطولة الأندية العربية الـ37 للكرة الطائرة، وخرجا بنتائج مخيبة للآمال، بفقدان المنافسة على اللقب، واكتفيا بلعب مباريات تحديد المراكز من 13 إلى 15، في نتيجة تعكس الإعداد الضعيف للفريقين لهذه البطولة، إذ لم يدخل الفريقان أي معسكر داخلي أو خارجي قبل الوصول إلى تونس، وخوض غمار البطولة، إضافة لضعف مستوى اللاعبين الأجانب الذين تم التعاقد معهم لهذا المحفل العربي. فالاتحاد -إلى جانب خسارته الفنية- تكبد خسارة مالية بسبب تحمله تكاليف مشاركته في البطولة بصفته المرشح السعودي الثاني، إضافة إلى غياب أفضل لاعبيه؛ معد الفريق بندر الزهراني، والليبرو هاني بالبيد، بسبب ارتباطهما بدورة ألعاب القوات المسلحة، بخلاف الهلال الذي شارك على حساب هيئة الرياضة ، وإصابة لاعبه الأمريكي في أول لقاء له مع الفريق، ليتلقى الزعيم الهزائم تباعا على غير عادته. ومن المتوقع أن يناقش الاتحاد السعودي للكرة الطائرة أسباب اخفاق الاتحاد والهلال في البطولة، واتخاذ إجراءات حازمة قبل مشاركة أي فريق خارجيا.

من جهتهما، ‏‫قدم الحكمان السعوديان الدوليان يعقوب السبت، وخالد الحديثي، مستويات أكثر من رائعة خلال مشاركتهما في البطولة، بعد أن أسندت لجنة حكام البطولة لهما قيادة العديد من المباريات المهمة، إذ قاد خالد الحديثي مباراة افتتاح البطولة بين الترجي التونسي، وصحار العُماني، وغاز الجنوب العراقي والمجمع البترولي الجزائري، والترجي التونسي والكويت الكويتي، فيما قاد الحكم الدولي يعقوب السبت مباراة الشرطة القطري والسلام العُماني (حكم ثاني)، ووادي موسى الأردني والمكناسي المغربي، ثم مباراة الترجي التونسي وسبيد بول اللبناني. وظهر السبت، والحديثي خلال المباريات بمستوى مشرف يؤكد الدعم والاهتمام الذي يلاقيه الحكام السعوديون من قبل اتحاد اللعبة، ولجنة الحكام الرئيسية برئاسة عضو مجلس الإدارة عبدالله العدوان، التي وفرت جميع الإمكانات، من دورات صقل، وبرامج متعددة، حتى أصبح الحكم السعودي مطلبا في البطولات العالمية والقارية.

يذكر أن رئيس لجنة الحكم بالاتحاد السعودي عبدالله العدوان، يتواجد في البطولة عضوا في لجنة الحكام المشرفة على المباريات.