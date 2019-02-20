شكرا لقرائتكم خبر عن السومة.. 100 مباراة بـ 98 هدفاً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)خاض المهاجم السوري المحترف في صفوف الفريق الأهلاوي «عمر السومة» مباراته رقم (100) له بقميص فريقه في دوري المحترفين السعودي من انضمامه في صيف 2014 وخوضه أول مباراة له في أغسطس من نفس العام أمام هجر سجل خلالها ثلاثية.
وكان السومة قد سجل خلال الـ100 مباراة التي خاضها مع الفريق 98 هدفا على بعد هدفين فقط من تحقيق المئوية أيضاً في الأهداف، ولم يتوقف عند هذين الرقمين، فقد حقق أيضاً 10 ثنائيات من الـ98 هدفا التي حققها أكثر من أي لاعب أجنبي آخر، الجدير بالذكر أن السومة يواصل منافسته على هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم خلف المتصدر المهاجم الفرنسي «غوميز» برصيد «14» هدفا.
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