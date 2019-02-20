حقق النادي الأهلى الفوز بثلاثية مقابل هدف على فريق الداخلية فى اللقاء الذى أقيم باستاد بترو سبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأهلى رصيده للنقطة 45 محتلاً المركز الثالث فى جدول الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثانى بنفس رصيد الأهداف وخلف الزمالك المتصدر برصيد 52 ، علماً بأن الأهلى لعب 20 مباراة فى الدورى بينما خاض بيراميدز 23 مباراة و الزمالك 21 لقاء.

أحرز أهداف الأهلى محمد هاني فى الدقيقة 19 من أحداث اللقاء ، ثم جونيور آجاي فى الدقيقة 38 و الأنجولى جيرالدو فى الدقيقة 89 ، بينما أحرز هدف الداخلية احمد اوكا فى الدقيقة 73 من ضربة جزاء.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يفوزعلي الداخلية 3-1 ويصل للنقطة 45 ويتساوي مع بيراميدزفي النقاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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