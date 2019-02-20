الشوط الأول.. الأهلي يتقدم بهدفين دون رد أمام «الداخلية»

أنهي النادي الأهلي الشوط الأول بالفوز علي الداخلية بهدفين نظيفين دون رد ، في المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الأسبوعه 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز جونيور أجاى الهدف الثانى للأهلى أمام الداخلية فى الدقيقة 39 من عمر المباراة، فيما أحرز محمد هانى هدف تقدم الأهلى فى الدقيقة 20، والذى يعد أول أهداف اللاعب هذا الموسم.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي، الدفاع : ايمن اشرف، سعد سمير ، علي معلول ومحمد هاني، الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، جيرالدو، الهجوم : حسين الشحات واجاي.

وضم تشكيل الداخلية كلاً من: محمد صبحي – أحمد أوكا – رشاد فاروق – إبراهيم أبو اليزيد – إسلام جابر – أحمد عبد الموجود “بحبح” – محمود شديد – أحمد رفاعي – ايشا اينوسا – حجاج عويس – كيفين موهيري.

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