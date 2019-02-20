شكرا لقرائتكم النشيد الوطني يُجمد لاسارتي في مباراة الأهلي والداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى لقطة تدل على رقى الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلي، حرص خلالها الخواجة على قطع مصافحة الجهاز الفنى لفريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال، قبل المباراة، والوقوف بجانب الجهاز الفنى للفريق الشرطى فور سماعه عزف السلام الوطنى.

وفاز الأهلي على فريق الداخلية بنتيجة 3/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بترو سبورت في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز أهداف الأهلى محمد هاني فى الدقيقة 19 من أحداث اللقاء، ثم جونيور آجاي فى الدقيقة 38 والأنجولى جيرالدو فى الدقيقة 89، بينما أحرز هدف الداخلية احمد اوكا فى الدقيقة 73 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى للنقطة 45 محتلاً المركز الثالث فى جدول الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثانى بنفس رصيد النقاط وخلف الزمالك المتصدر برصيد 52 ، علماً بأن الأهلى لعب 20 مباراة فى الدورى بينما خاض بيراميدز 23 مباراة و الزمالك 21 لقاء.