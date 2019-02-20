شكرا لقرائتكم ترتيب الدوري المصرى اليوم الأربعاء 20 / 2 / 2019 الزمالك يسقط والأهلى يقترب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت اليوم 3 مباريات فى بطولة الدورى الممتاز ضمن الجولة 23 حيث التقى الزمالك نظيره طلائع الجيش فى المباراة التى اقيمت بينهما فى ملعب استاد الجيش بالسويس، بينما واجه الأهلى نظيره الداخلية فى المواجهة التى أقيمت بأرضية ملعب بتروسبورت، كما التقى المقاولون العرب نظيره سموحة.

وجاء ترتيب بطولة الدوري الممتاز كالتالى..



جدول ترتيب الدورى الممتاز

حقق فريق المقاولون العرب فوزا مستحقًا على نظيره سموحة فى المباراة التى اقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة 23 لبطولة الدورى الممتاز بهدفين لهدف.

افتتح سموحة اهداف المباراة فى الدقيقة 10 عن طريق حسام حسن قبل ان يرد نجوم ذئاب الجبل بهدفين لأحمد على فى الدقيقتين 14 و17 على التوالى ليحصد الفريق الأصفر 3 نقاط غالية.

تعادل فريقا الزمالك وطلائع الجيش بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة 23 لبطولة الدورى الممتاز.

احتفظ الأبيض بصدارة جدول ترتيب البطولة بالرغم من التعادل بعدما وصل الى النقطة 52.

سجل أهداف الزمالك يوسف أوباما وخالد بوطيب فى الدقائق 25 و 30، بينما سجل الطلائع عن طريق احمد سيمر فى الدقيقة 32 من عمر الشوط.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى سامى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

بينما بدأ طلائع الجيش بتشكيل يضم كلاً من:" محمد بسام فى حراسة المرمى، عاصم صلاح وأحمد سامي وخالد سطوحي وإسلام سرى فى حراسة المرمى، ريتشارد وأحمد سمير وكريم طارق ومحمد رزق وإسلام جمال فى خط الوسط، أحمد جعفر فى خط الهجوم".

تسيد الزمالك الشوط الأول من المباراة وبدا على لاعبوه الرغبة فى حسم نتيجة المواجهة مبكرًا وهو ما تحقق بهدفين قبلها أهدر إبراهيم حسن، فرصة احراز الهدف الأول لفريقه فى شباك طلائع الجيش، بعدما تلقى تمريرة سحرية من يوسف أوباما فيى الدقيقة 15 من عمر المباراة .