شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 20 / 2 / 2019 تأجيل مواجهة الديربي أمام السيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مانشستر يونايتد استعداداته للمواجهة المرتقبة أملم ليفربول يوم الأحد المقبل على ملعب "أولد ترافورد" فى إطار الجولة الـ 27 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

تأجيل مواجهة مانشستر يونايتد أمام السيتي فى الديربي



أعلن الإتحاد الإنجليزي رسمياً تأجيل مباراة الديربي بين مانشستر يونايتد أمام جاره مانشستر سيتي، التي كان من المقرر لها أن تلعب يوم 16 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر البريميرليج، على ملعب "أولد ترافورد" مسرح الأحلام.

ونشر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بياناً رسمياً عبر موقعه الالكتروني الرسمي أكد فيه تأجيل مباراته ضد مانشستر سيتي لوقت غير معلوم.

وجاء هذا التغيير بعد نجاح مانشستر يونايتد وأيضاً مانشستر سيتي بالتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث ستلعب مباريات الكأس في نفس الفترة التي ستلعب فيها مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي.

وتأهل مانشستر يونايتد بعدما تغلب على نظيره تشيلسي يوم الإثنين الماضي، لتوقعه القرعة بمواجهة وولفرهامبتون في الدور ربع النهائي، بينما تأهل مانشستر سيتي لمواجهة سوانزي سيتي.



لقطة من مواجهة الدور الأول

هيريرا سعيد بدوره فى مانشستر يونايتد



أبدى أندير هيريرا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى سعادته بالدور الذى يقوم به داخل تشكيل الشياطين الحمر تحت قيادة أولى جونار سولشاير.

قال لاعب وسط مانشستر يونايتد فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى، أنه يستمتع باللعب هجوماً ودفاعاً مع زميله نيمانيا ماتيتش من أجل إتاحة الفرصة للمهاجمين والتفرغ لتسجيل الأهداف.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز فى 8 مباريات من مجموع 9 خاضها الفريق بالدوري الانجليزي تحت قيادة المدرب المؤقت أولي جونار سولشار، بعدما بدأ بول بوجبا يقدم أفضل مستوياته بفضل الجهود التي يبذلها الثنائي هيريرا وماتيتش حيث يمنحانه الفرصة للتقدم للأمام لصنع وتسجيل الأهداف.

أشار هيريرا قائلاً، :"في بعض الأحيان تكون الأمور صعبة علينا لكن طالما واصلوا تسجيل الأهداف وإسعاد جماهير النادي فإننا سنستمر في عملنا الشاق، ربما نحصل على عطلة طويلة بعد ذلك".

أكد لاعب مان يونايتد، إن الأجواء والحالة المزاجية للاعبين والجماهير كلها رائعة وتشعر الجماهير أن الفريق بات عند مستوى توقعاتها.

إختتم اللاعب الأسبانى تصريحاته قائلاً، :"نسير الآن في الطريق الصحيح ونحقق انتصارات لكن أيضا من خلال تقديم كرة قدم جميلة، كرة قدم هجومية، نحاول أن نصنع الفرص دائماً وأن نكون الطرف الأفضل في الملعب".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزى برصيد 51 نقطة من 26 مباراة.

وكان مانشستر يونايتد قد فاز على تشيلسي 2-صفر أمس الأول،الأثنين، ويتأهل إلى دور الـ 8 بكأس الإتحاد الإنجليزى، ثم يستضيف ليفربول الاحد المقبل على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدورى الإنجليزى.

وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 أمام ليفربول فى الدور الأول ديسمبر الماضى تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو.