شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تهاجم لاعبيها وجروس بعد خسارة نقطتين أمام الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت جماهير الزمالك هجوما حادا على لاعبي الفريق الأبيض والسويسري جروس المدير الفني بعد التعادل مع طلائع الجيش، بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

فيما حرص أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك على توجيه اللوم للاعبين بعد التعادل وفقدان نقطتين في سباق المنافسة على الدوري وأكد للاعبين أن الفريق فرط في فوز سهل.

ويحتل الزمالك صدارة مسابقة الدورى برصيد 52 نقطة بعد التعادل مع الطلائع، في حين ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 26 نقطة ويحتل المركز التاسع.