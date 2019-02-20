شكرا لقرائتكم جماهير الأهلى تهتف لرمضان صبحى فى بتروسبورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هتفت جماهير النادى الاهلى للنجم رمضان صبحى الذى تواجد فى المباراة بالرغم من غيابه عن تشكيلة الفريق للايقاف. وتقدم النادى الاهلي بهدفين فى الشوط الأول أحرزهما محمد هاني وجونيور أجايي، بينما سقط الأهلى فى فخ التعادل الايجابي بهدفين أمام طلائع الجيش. كما حرص عدد كبير من الاطفال على التقاط الصور التذكارية مع اللاعب المنتقل للمارد الأحمر على سبيل الاعارة.

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