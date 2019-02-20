شكرا لقرائتكم شالكه يتقدم على مانشستر سيتي في الشوط الأول 2-1.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم شالكه الألمانى على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف فى الشوط الأول من المباراة المثيرة المقامة على ملعب "فيلتينس آرينا" بذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

تقدم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو للسيتي فى الدقيقة 18 بعد خطأ من مدافعى شالكه، ليسجل أجويرو للمرة السابعة على التوالى فى دورى ألأبطال خارج ملعب الإتحاد، ويكون اول لاعب فى الأندية الإنجليزية يحقق هذا الانجاز.

ونجح الجزائرى نبيل من طالب فى إدراك التعادل لشالكه من ركلة جزاء فى الدقيقة 38، احتسبها حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو، إثر لمسة يد من نيكولاس أوتامندى لتصبح أول ركلة جزاء فى تاريخ البطولة يتم احتسابها عن طريق "VAR"، ليتلقى المدافع الأرجنتينى انذارا ويغيب عن لقاء الإياب.

وفى الدقيقة الأخيرة من الشوط، ينجح بن طالب مجددا من التسجيل لشالكه من ركلة جزاء إثر مخافة على البرازيلى فيرناندينيو.

وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب "الإتحاد" يوم 12 مارس المقبل.



الاحتفال بالهدف الأول

الحارس يتصدى لكرة أجويرو

سيرجيو أجويرو

كاليورى وستيرلينج