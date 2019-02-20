شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي والداخلية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

فاز الأهلي على فريق الداخلية بنتيجة 3/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بترو سبورت في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز أهداف الأهلى محمد هاني فى الدقيقة 19 من أحداث اللقاء، ثم جونيور آجاي فى الدقيقة 38 والأنجولى جيرالدو فى الدقيقة 89، بينما أحرز هدف الداخلية احمد اوكا فى الدقيقة 73 من ضربة جزاء.