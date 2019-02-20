شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الداخلية 3 /1.. ويتساوي مع بيراميدز فى النقاط "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق النادي الأهلى الفوز بثلاثية مقابل هدف على فريق الداخلية فى اللقاء الذى أقيم باستاد بترو سبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأهلى رصيده للنقطة 45 محتلاً المركز الثالث فى جدول الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثانى بنفس رصيد النقاط وخلف الزمالك المتصدر برصيد 52 ، علماً بأن الأهلى لعب 20 مباراة فى الدورى بينما خاض بيراميدز 23 مباراة و الزمالك 21 لقاء.

أحرز أهداف الأهلى محمد هاني فى الدقيقة 19 من أحداث اللقاء ، ثم جونيور آجاي فى الدقيقة 38 و الأنجولى جيرالدو فى الدقيقة 89 ، بينما أحرز هدف الداخلية احمد اوكا فى الدقيقة 73 من ضربة جزاء.

بدأ الأهلى بتشكيل مكون من

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع : ايمن اشرف، سعد سمير ، علي معلول ومحمد هاني

الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، جيرالدو

الهجوم : حسين الشحات واجاي

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-

شريف إكرامي – حمدي فتحي - ياسر إبراهيم – أحمد حمودي - مروان محسن – أحمد الشيخ – كريم وليد "نيدفيد".

فيما تم استبعاد كلا من علي لطفي وصلاح محسن من قائمة المباراة.

وضم تشكيل الداخلية كلا من :-

محمد صبحي – أحمد أوكا – رشاد فاروق – إبراهيم أبو اليزيد – إسلام جابر – أحمد عبد الموجود "بحبح" – محمود شديد – أحمد رفاعي – ايشا اينوسا – حجاج عويس – كيفين موهيري.

ويجلس علي دكة البدلاء :-

كريم خميس – محمود ربيع القط – محمد جمال – حسام باولو – محمود حمدي – سمير فكري – أحمد جودة.

الشوط الأول :

بدأ اللقاء هجومياً من قبل الأهلى الذى استحوذ لاعبيه على الكرة لأكثر من دقيقة .

الدقيقة 4 تمريرة بينية من ناصر ماهر لمحمد هاني المتواجد داخل منطقة الجزاء يلعبها عرضية أرضية يخرجها دفاع الداخلية.

الدقيقة 6 ضربة ركنية للأهلى يلعبها حسين الشحات يخرجها الحارس ضعيفة تصل لأيمن أشرف المتواجد داخل منطقة الجزاء يسددها ضعيفة أيضاً ويخرجها دفاع الداخلية.

يستمر الضغط الأهلاوي على الداخلية لكن دون ترجمة حقيقية لأهداف.

ينشط لاعبى الداخلية ويحاصرون الأهلى فى منطقة وسط الملعب لكن دون أى خطورة على مرمى محمد الشناوي.

الدقيقة 17 تعود السيطرة للأهلى ويلعب معلول كرة أرضية لجيرالدو الذى يسددها قوية تخرج لركنية.

الدقيقة 18 ركنية للأهلى يخرجها محمد صبحي حارس المرمى .

الدقيقة 18 خروج احمد رفاعى لاعب الداخلية ونزول كريم خميس.

الدقيقة 19 أولى أهداف الأهلى بعد توغل محمد هاني يلعبها لعمرو السولية الذى يمررها لهانى الذى يحرزها بمهارة أرضية معلنا عن الهدف الأول للأهلى.

الدقيقة 20 تمريرة طويلة من حسين الشحات تخدع محمد صبحي وتخرج لضربة مرمى.

يستمر الأهلى فى الإستحواذ على الكرة ويعتمد على العرضيات الطويلة لكن دون خطورة.

الدقيقة 27 ينجح جيرالدو فى المرور ببراعة من الجبهة اليسرى ويلعب عرضية تصل لأجاي يمررها للشحات ثم ناصر ماهر وتمريرة أخيرة لعمرو السولية داخل منطقة الجزاء يسددها قوية تعلو العارضة.

الدقيقة 31 عرضية لمحمد هانى يقابلها اجاي برأسه تخرج لركنية بعد إصطدامها بلاعب الداخلية.

الدقيقة 32 ركنية يقابلها جيرالدو برأسية تخرج ضربة مرمى.

الدقيقة 37 تمريرة بينية تصل لجيرالدو ينفرد بمرمى محمد صبحي يسددها قوية تخرج لضربة مرمى.

الدقيقة 38 تمريرة بينية من على معلول لجيرالدو ثم معلول يلعبها أرضية يقابلها أجاي بمهارة ويمر من مدافع الداخلية ويسددها بمهارة معلناً عن الهدف الثاني للأهلى.

الدقيقة 42 تسديدة رائعة من أجاي على مرمى الداخلية تخرج فوق العارضة.

الدقيقة 44 ضربة حرة مباشرة للأهلى يلعبها معلول يفشل أيمن اشرف فى لعبها برأسه لتخرج ضربة مرمى .

يحتسب محمود البنا دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع لينتهي الشوط بتقدم الأهلى 2 / 0 .

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني ..نشاط ملحوظ للاعبي الداخلية فى الدقائق الأولى من الشوط ويصل اللاعبين فى الدقيقة 46 لمرمى الشناوي بتسديدة قوية تخرج لضربة مرمى.

وفى الدقيقة 51 تعود السيطرة للاهلى بعد مرور رائع لمعلول من لاعبى الداخلية ويتوغل لمنطقة الجزاء يلعبها عرضية يخرجها دفاع الداخلية.

الدقيقة 52 تمريرة بينية من السولية ينفرد حسين الشحات و يحرزها لهدف قبل أن يحتسبها الحكم " تسلل.

يستمر الأهلى فى الضغط ويصلو لمنطقة جزاء الأهلى أكثر من مرة لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 59 يمر حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ويسدددها يتصدي لها محمد صبحي.

الدقيقة 60 هجمة للداخلية عن طريق اسلام جابر يسددها قوية يتصدي لها محمد الشناوي.

الدقيقة 61 خروج إيشا لاعب الداخلية وينزل بدلاً منه محمد جمال.

الدقيقة 64 تمريرة بينية من ناصر ماهر تصل لجيرالدو داخل منطقة الجزاء يسددها ضعيفة يتصدي لها محمد صبحي.

الدقيقة 65 نزول كريم نيدفيد بدلاً من هشام محمد لاعب الأهلى.

الدقيقة 68 ضربة حرة مباشرة للداخلية يلعبها أرضية تصل لأحمد عبد الموجود يسددها قوية فوق عارضة محمد صبحي.

الدقيقة 71 عرضية بينية من حجاج عويس تصل لكيفين موهيرى داخل منطقة الجزاء و يصطدم بأيمن أشرف يحسبها البنا ضربة جزاء.

الدقيقة 72 خروج أجاي وينزل بدلاً منه مروان محسن

الدقيقة 73 هدف لأوكا من ضربة جزاء بعد تسديدها على يمين محمد الشناوي.

الدقيقة 74 نزول حسام باولو بدلاً من اسلام جابر لاعب الداخلية.

الدقيقة 78 تسديدة قوية من اوكا يخرجها الشناوي لركنية.

يستمر اللعب و إعتماد الفريقين على الكرات الطويلة لكن دون خطورة تذكر.

الدقيقة 82 تمريرة بينية تصل لحسام باولو يسددها قوية تخرج ضربة مرمى.

الدقيقة 82 خروح ناصر ماهر ونزول حمدي فتحي لاعب وسط الأهلى.

الدقيقة 86 هجمة للداخلية بتمريرة بين باولو واوكا تنتهي بضربة حرة مباشرة يلعبها اوكا يتصدي لها الشناوى.

الدقيقة 88 تمريرة بين الشحات وهانى يلعبها عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء يخرجها لاعبى الداخلية.

الدقيقة 89 تمريرة رائعة من نيدفيد لحسين الشحات يلعبها للمنفرد جيرالدو يعلن عن الهدف الثالث للأهلى و الاول له بقميص القلعة الحمراء.

هدف محمد هاني

هدف اجاي

هدف الداخلية

هدف جيرالدو