شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم جزائرى لإدارة مباراة الاتحاد السكندرى والهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسند الاتحاد العربي لكرة القدم، قيادة مباراة الإتحاد السكندرى والهلال السعودى فى إياب دور الثمانية لدورى أبطال العرب إلى الدولي الجزائري مصطفى غربال المقرر إقامتها بالإسكندرية يوم 25 فبراير الحالي، في إياب دور الثمانية من مسابقة بطولة كأس زايد للأندية العربية للأبطال.

وذكرت مصادر إعلامية جزائرية، أن الاتحاد العربي أختار الجزائريين مقران قوراري، وأكرم زرهوني، كحكمين مساعدين، ولحلو بن براهم، ليكون حكما إضافيا رفقة التونسي صادق السلمي أما التونسي هيثم قيراط، فسيكون حكما رابعا

ويرصد الخليج 365 بعض المعلومات عن الحكم الجزائرى مصطفى غربال

ويعتبر الحكم مصطفى غربال من أحد أحسن الحكام الجزائريين الذين لهم مستقبل واعد تسند له أسبوعيا اصعب مباريات الدوري الجزائري وقد أدار منذ حصوله على شارة حكم دولي سنة 2014 عددا كبيرا من المباريات الدولية ومن أهم الملامح التحكيمة له 1- وُلد الجزائرى غربال فى الـ19 من أغسطس 1985.

2- يمارس غربال التحكيم منذ الـ11 من يونيو 2011.. أى أن عمره التحكيمى 8 سنوات

3- تم قيد الحكم الجزائرى دوليًا منذ الأول من يناير 2014.

4- شارك غربال فى تحكيم 109 مباريات خلال مسيرته التحكيمية، أشهرَ خلالها 404 بطاقات صفراء، و11 حمراء، واحتسب 43 ركلة جزاء.

جدير بالذكر ان الحكم الجزائري مصطفى غربال قاد عدد من المباريات تحكيميا لبعض الأندية المصرية و لا تعرف الأندية المصرية الخسارة معه حيث قاد مباراة تجمع الزمالك ومازيمبي الكونغولي في عام 2014 وإنتهى اللقاء بالتعادل السلبي كما أدار مباراة المصرى والهلال السودانى فى النسخة الماضية من بطولة كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية"، فى إطار منافسات الجولة الثانية الذى انتهى بالتعادل الإيجابى 1/1 فى أم درمان بالعاصمة الخرطوم ، كما أدار لقاء الأهلي أمام تاونشيب البوتسوانى فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا الموسم الماضي وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة .