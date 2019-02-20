بالفيديو.. الأهلي يتخطى كمين الداخلية بثلاثية

استغل الأهلي تعثر منافسيه بيراميدز والزمالك بالفوز على الداخلية بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما بملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري. وأحرز محمد هاني، الهدف الأول في الدقيقة 20، و«جونيور أجايي» الهدف الثاني في الدقيقة 39، وجيرالدو الهدف الثالث في الدقيقة 91، فيما سجل أحمد سعيد أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 73 من ركلة جزاء. فوز الأهلي رفع رصيده للنقطة 45 ليتساوى مع بيراميدز في المركز الثاني، وللمارد الأحمر 3 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 22 في المركز الـ14.

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