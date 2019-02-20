ساري يتفهم غضب مشجعي تشيلسي ويقر “نحن في أزمة”

أبدى الإيطالي ماوريتسيو ساري، اليوم الأربعاء، تفهمه لغضب مشجعي فريقه تشيلسي الإنجليزي الذي يعاني من نتائج سلبية في الآونة الأخيرة، مؤكداً بأن النادي يمر بأزمة، وذلك عشية استضافته مالمو السويدي في إياب دور 32 لمسابقة الدوري الأوروبي.

خسر تشيلسي (1-2) أمام ضيفه مانشستر يونايتد في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، ما أفقده لقب المسابقة الذي أحرزه في الموسم الماضي للمرة الثامنة في تاريخه.

وأتت هذه النتيجة بعد خسارتين قاسيتين في الدوري الإنجليزي، أبرزهما 0-6 أمام مانشستر سيتي.

وواجه ساري في مباراة الإثنين على ملعب ستامفورد بريدج هتافات مناهضة من المشجعين وصل بعضها إلى حد المطالبة بإقالته.

وفي مؤتمر صحافي عشية المباراة القارية، قال ساري: “يمكنني أن أتفهم بشكل جيد جداً غضب المشجعين لأنهم اعتادوا على الفوز، الآن نحن في أزمة، لذا أتفهم ذلك الغضب بشكل جيد جداً”.

وأضاف: “علينا الفوز في ثلاث أو أربع مباريات على التوالي، هذا الحل الوحيد لا خيار أمامنا سوى تقديم أداء جيد وتحقيق نتائج جيدة”.