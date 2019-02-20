بالفيديو.. الجيش يعرقل قطار انتصارات الزمالك بثنائية عالمية

انتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 25، أولى أهداف الزمالك عن طريق يوسف أوباما، بعد هجمة منظمة قادها «كهربا»، وصلت لـ«فرجاني»، الذي مرر للنقاز أرسل عرضية لأوباما، الذي أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 30 أحرز الزمالك الهدف الثاني عن طريق خالد بوطيب، بعد تمريرة مميزة من كهربا.

استفاق لاعبو طلائع الجيش وفي الدقيقة 32 أحرز أحمد سمير هدفًا في شباك الزمالك بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 87 أحرز طلائع الجيش الهدف الثاني عن طريق، أحمد سمير، بعد تصويبة مميزة من خارج منطقة الجزاء.

بهذا التعادل رفع الزمالك رصيده عند 52 نقطة في المركز الأول، بينما رفع طلائع الجيش رصيده عند 26 نقطة في المركز التاسع.