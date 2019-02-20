- 1/2
- 2/2
كتب : أحمد البادي
تمكن فريق الدخلية من تقليص الفارق أمام الأهلي لتصبح النتيجة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يقامبينهما، على ستاد بتروسبورت، ضمن الجولة الــ23 من الدوري الممتاز.
وسجل أحمد سعيد أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة أيمن أشرف لمهاجم الداخلية.
شاهد هدف الداخلية :
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الداخلية يقلص الفارق ويسجل هدفه الأول في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.