رمضان السيد: كليوباترا جاهز لمواجهة نادي مصر .. ولن نتنازل عن الثلاث نقاط

رمضان السيد

كتب: كريم عبد المحسن

أكد رمضان السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على صعوبة مباراة الفريق المقبلة، أمام نادي مصر، التي ستقام عصر غد الخميس.

وقال السيد إن المباراة تتسم بالصعوبة، مشددا على أن كل مباريات الفريق القادمة صعبة، ولا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة، في ظل منافسة أكثر من نادي البقاء،

وأخرون ينافسون من أجل الصعود للدوري الممتاز.

وأشار المدير الفني إلى أن أعد اللاعبين بشكل جيد للغاية لهذه المباراة، فقد عقد أكثر من جلسة لشرح نقاط القوة والضعف في المنافس، ووضع الخطة المناسبة وطريقة اللعب الأفضل لتحقيق الهدف المنشود في هذه

المباراة.

وأعرب المدير الفني عن ثقته الشديدة في قدرة اللاعبين على حصد النقاط الثلاث، مضيفا أنه تحدث مع اللاعبين عن ضرورة الفوز، ولن يقبل إلا بالثلاث النقاط.

ويستعد كليوباترا لمواجهة نادي مصر، على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر لمسابقة دوري الدرجة الثانية.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ٣٧ نقطة، ويخوض لقاء الغد من أجل الفوز ومواصلة تصدر المجموعة.