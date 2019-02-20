كريستيانو رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

رونالدو

كتب: محمد معتز صلاح الدين

أعلن ماسيليمانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن تشكيل الفريق أمام أتلتيكو مدريد، والذي سينطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً،

على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل الفريق اليوفي لمباراة اليوم كالتالي:

في حراسة المرمى: تشيزني

في الدفاع: دي تشيليو، كليني، بونوتشي، أليكس ساندرو

في خط الوسط: بينتانكور، بيانيتش، بليز ماتويدي

في الهجوم: باولو ديبالا، ماريو مانذروكيتش، كريستيانو رونالدو