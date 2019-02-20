المقاصة يصدر بيان ليؤكد دعمه اتحاد الكرة

كتب - محمد اللاهوني

أصدر مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام ، بيانا يؤكد فيه دعمه للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، ويؤكد تقديره للجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، والدور الكبير الذى تلعبه في هذا الموسم الاستثنائي وضغط مباريات المسابقات المحلية، في ظل تعديل موعد بطولات الاندية الافريقية ، وتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية في يونيو المقبل.

وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي للمقاصة

سبورت أن النادي يدعم الجبلاية في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية، للخروج في صور تليق بسمعة الدولة المصرية.

وأضاف بكري سليم، أن المقاصة يقدر الدور الذي تؤديه لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين من أجل انهاء الموسم الحالي المضغوط بنجاح بسبب مشاركات عدد كبير من الاندية المصرية في البطولات العربية والافريقية وفي ظل انشغال

الملاعب واعدادها من الان لاستضافة كأس الأمم الأفريقية.

واوضح بكرى سليم، بأن المقاصة أرسلت طلب الى لجنة المسابقات يلتمس فيه تعديل مواعيد مباريات المقاصة في الأسبوعين القادمين خاصة بأن الفريق سوف يخوض 3 مباريات في 10 أيام، وطلب المقاصة تمديد المدة الى 12 يوما ، وذلك أذا كانت ظروف جدول المسابقة تسمح بالترحيل.

وأضاف اللواء بكري سليم ، أن فريق المقاصة جاهز للعب في أي مواعيد تحددها لجنة المسابقات بدون اي ضغوط على اللجنة لمساعدتها في مهمتها الصعبة في هذه الظروف الاستثنائية.