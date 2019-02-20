اونلاين | كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكة بث مباشر اليوم kora star

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كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكة بث مباشر اليوم kora star

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على شالكة الألمانى فى العاشرة مساء اليوم، على ملعب فيلتينس أرينا، بذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكة بث مباشر اليوم kora star

وتأهل مانشستر سيتي بعدما تصدر مجموعته على حساب ليون الفرنسي، بينما حل شالكة ثانيًا فى المجموعة التى تصدرها بورتو البرتغالي.

كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكة بث مباشر اليوم kora star

وسبق أن التقى الفريقان في نصف نهائي كأس الكئوس الأوروبية 1970، وفاز حينها شالكة بهدف دون رد على ملعبه، وحقق مانشستر سيتي انتصارًا كبيرًا بنتيجة 5-1، وحقق وقتها الفريق الإنجليزي لقبه الأوروبي الوحيد، كما التقيا في كأس الاتحاد الأوروبي 2009، وفاز السيتي بهدفين دون رد.