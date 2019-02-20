اونلاين | Juventus.. بث مباشر مباراة اليوم بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد| كول كورة | cool kora كورة لايف | koora live

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موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر

مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشر

البث المباشر لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر على الانترنت

يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى تحقيق الفوز والاقتراب خطوة من ربع النهائي عندما ينزل ضيفاً على أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما يستهدف أتلتيكو الفوز للاستمرار بحلم بلوغ نهائي المسابقة الذي يقام على ملعبه "واندا متروبوليتانو".

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشر، تشاهدونها يوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.