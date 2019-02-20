رياضة | مفاجآت وتغييرات بقائمة بنى سويف بمواجهة الألمونيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت وتغييرات بقائمة بنى سويف بمواجهة الألمونيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت قائمة الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى لمواجهة الالمونيوم بمنافسات الأسبوع التاسع عشر من دورى الدرجة الثانية والمقرر اقامتها غدا الخميس بملعب استاد بنى سويف الرياضى العديد من التغييرات الفنية فى صفوف الفريق .

فشهدت قائمة المستبعدين كلا من معتز محروس ومصطفى عبدالستار واحمد مصطفى بندق وعلى حامد ويحى سانو .



فيما لم يتأكد إمكانية مشاركة احمد شحاته المصاب بشد بالخلفية.



فيما شهدت قائمة بنى سويف للمباراة تواجد شريف عبد عزيز ومحمد السيد وشريف حافظ ومصطفى الصفتى ومحروس محمود ومحمد عبد الحفيظ وعبد الواحد عبد العزيز وحسام عيسي وبوجا وعرفه شعبان ومحمود عاطف وعلى وزة وكريم اشرف وسيد شعبان وطه نادى وإسلام صلاح ومحمد على صادق .



ويحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 35 نقطة فيما يحتل الالمونيوم المركز الثامن برصيد 23 نقطة .