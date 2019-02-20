رياضة | بالأرقام .. كل ما قدمه كريستيان جروس مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. كل ما قدمه كريستيان جروس مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، مع فريق طلائع الجيش بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض "جروس" لانتقادات واسعة وهجوم عنيف من جماهير الزمالك عقب انتهاء لقاء طلائع الجيش، وحمله الجمهور مسؤولية التعادل أمام الفريق العسكري وخسارة الفريق نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وقاد كريستيان جروس الزمالك في 34 مباراة بمختلف البطولات، حقق 22 إنتصارًا، وخسر 4 مباريات، وتعادل في 8 مباريات، سجل لاعبو الفريق الأبيض تحت قيادته 68 هدفًا، واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه كريستيان جروس مع الزمالك منذ توليه القيادة الفنية للفريق الأبيض في يوليو الماضي:-

1- الدوري الممتاز:

قاد "جروس" الزمالك في 21 مباراة بالدوري الممتاز، حقق 16 انتصارا، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في 4 مباريات، وسجل لاعبو فريقه 48 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدف، وحصد 52 نقطة يعتلي بها الفارس الأبيض قمة ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

2- كأس مصر:

قاد المدرب السويسري فريق الزمالك في مباراتين فقط ببطولة كأس مصر، حيث تغلب على منية سمنود 1-0 في دور الـ32، وفاز على الإنتاج الحربي 2-0 في دور الـ16، وصعد الفريق للدور ربع النهائي بالبطولة وتنتظره مواجهة صعبة ضد فريق مصر المقاصة.

3- الكونفيدرالية:

خاض الزمالك بقيادة "جروس" 6 مباريات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الأبيض 13 هدفًا، واستقبلت شباكه 7 أهداف، ويتذيل الفريق ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة برصيد نقطة واحدة.

4- البطولة العربية:

لعب الزمالك تحت قيادة "جروس" 4 مباريات في كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، تعادل في مباراتين، وفاز في مباراة وخسر مثلها، سجل فريقه هدفين واستقبل هدف، وودع الفارس الابيض منافسات البطولة من دور الـ16 على يد الاتحاد السكندري.

5- بطولة وحيدة:

حقق كريستيان جروس بطولة وحيدة مع الزمالك حتي الآن، وهي بطولة السوبر المصري السعودي، والذي توج بها الفريق الأبيض بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة السعودية الرياض.