رياضة | رسمياً.. سيشوان جيونيو سابع الأندية تحت مظلة مجموعة سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. سيشوان جيونيو سابع الأندية تحت مظلة مجموعة سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ‏نادي ‎مانشستر سيتي الإنجليزي، عن انضمام نادي سيتشوان جيونيو الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الصيني إلى مجموعة سيتي لكرة القدم بعد المشاركة في شرائه.

وقال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي للمجموعة: "نثق بقوة في مستقبل كرة القدم في الصين ونؤكد التزامنا طويل الأجل بتطوير نادي سيشوان جيونيو ودعم المواهب الكروية في الصين على حد سواء".

ويعد جيونيو هو سابع الأندية تحت مظلة سيتي فوتبول:

- سيتشوان جيونيو الصيني

- أتلتيكو توركي الأوروجوياني

- يوكوهاما مارينوس الياباني

- جيرونا الاسباني

- ملبورن سيتي الاسترالي

- نيويورك سيتي الأمريكي

- مانشستر سيتي الانجليزي