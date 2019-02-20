رياضة | طارق سليمان يطمئن على الشناوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق سليمان يطمئن على الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر عقب نهاية الشوط الأول من مباراته أمام الداخلية.

وعقب إطلاق محمود البنا حكم اللقاء صافرة نهاية اللقاء ذهب سليمان إلى الشناوي للاطمئنان عليه، خاصة وأنه قد اشتكى قبل ذلك من إجهاد في العضلة الضامة خلال القيام بعمليات الإحماء في مباراة الأهلي الماضية أمام الإنتاج الحربي.

ويتقدم الأهلي على الداخلية في الشوط الأول بهدفين نظيفين لمحمد هاني وجونيور أجاي.