رياضة | الأهلي يضرب الداخلية بثنائية في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يضرب الداخلية بثنائية في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام الداخلية متقدما بهدفين نظيفين في المباراة المقامة على ستاد بتروسبوت، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بداية المباراة كانت قوية من جانب الأهلي واعتمد الفريق الأحمر على انطلاقات الثنائي جيرالدو دا كوستا وحسين الشحات، حيث كانت أول الفرص بتمريرة عرضية من محمد هاني في الدقيقة ٤ أبعدها دفاع الداخلية، ثم كرة أخرى من أيمن أشرف في الدقيقة ٨ سددها أعلى عارضة محمد صبحي.

واحتسب حكم اللقاء محمود البنا ركلة حرة مباشرة للأهلي في الدقيقة ١٥ لعبها علي معلول بعيدة عن رأس سعد سمير وأيمن أشرف.