رياضة | التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي وشالكه بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي وشالكه بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي شالكة الألماني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - لابورت - اوتاميندي.

خط الوسط : فيرناندينيو - ديفيد سيلفا - دي بروين - جوندوجان - برناردو.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو - سترلينج.

تشكيل فريق شالكه :

حراسة المرمى : فاهرمان.

خط الدفاع : ماكيني ، ساني ، ناستاسيتش ، ميندلي.

خط الوسط : بن طالب ، كاليوري ، أوكزيبكا ، أوته ، سيردار.

خط الهجوم : بروما.