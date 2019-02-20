رياضة | تشكيل أتلتيكو مدريد الأساسي أمام يوفنتوس

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أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي يوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :

حراسة المرمى : اوبلاك.

خط الدفاع : خوانفران - جودين - خيمينز - فيلبي لويس.

خط الوسط : رودريجو - توماس بارتي - ساوؤل - كوكي.

خط الهجوم : جريزمان - دييجو كوستا.