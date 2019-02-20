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رياضة | تشكيل أتلتيكو مدريد الأساسي أمام يوفنتوس

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أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي يوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة .

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :

حراسة المرمى : اوبلاك.

خط الدفاع : خوانفران - جودين - خيمينز - فيلبي لويس.

خط الوسط : رودريجو - توماس بارتي - ساوؤل - كوكي.

خط الهجوم : جريزمان - دييجو كوستا.

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