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رياضة | تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام أتلتيكو مدريد

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أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي أتليتكو مدريد الإسباني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة .

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى : تشيزني.

خط الدفاع : دي تشيليو - بونوتشي - كيليني - ساندرو.

خط الوسط : بيانيتش - بينتانكور - ديبالا - ماتويدي.

خط الهجوم : - مانذوكيتش

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