رياضة | تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام أتلتيكو مدريد

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أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي أتليتكو مدريد الإسباني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تشيزني.

خط الدفاع : دي تشيليو - بونوتشي - كيليني - ساندرو.

خط الوسط : بيانيتش - بينتانكور - ديبالا - ماتويدي.

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - مانذوكيتش