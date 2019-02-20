رياضة | 20 لاعبا فى قائمة اف سى مصر لمواجهة سيراميكا كيلوباترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبا فى قائمة اف سى مصر لمواجهة سيراميكا كيلوباترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن "محمد صلاح" المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى اف سى مصر عن قائمة الفريق التى ستخوضزاللقاء الهام والمرتقب، أمام فريق سيراميكا كيلوباترا، في الثانية والنصف من عصر الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن الجوله السابعة عشر من منافسات دورى القسم الثانى .

وجاءت القائمة تضم كل من (سعيد فتحي وأحمد سعد وأسامة رجب وإبراهيم أبو الريش ومصطفي حجاب وبلال سالم وأحمد كاستيلا وعلاء عطا ومحمد العديسي وأحمد محسن ومحمود رامبو وبدوي عاشور وحميدة على وهشام عبد الحميد ومحمد ميخا ومحمد سمارة ومصطفي سلطان وأحمد الصعيدي ورضا الويشي وعجلة).

يذكر ان نادى مصر قد فاز على فريق دمياط فى لقائهما بالجولة الماضيه من دورى القسم الثانى بهدفين دون رد ،أحرزهما ثنائى الفريق "مصطفى سلطان" و"محمد العديسى"، كما فاز على فريق الدرب الأحمر بأربعة أهداف دون رد في المباراه الوديه التي أقيمت بينهما السبت الماضى ضمن الإستعداد لمواجهة الغد وأحرز الأهداف لنادى مصر اللاعب "يلس أفلز " هدفين ، و"مؤمن محسن" و"علاء عطا" .

وشهدت الجولة الستبقة تعادل فريق سيراميكا كيلوبترا مع نظيره المريخ بهدف مقابل هدف، ويحتل نادى مصر المركز الرابع برصيد ٣٤نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الأول برصيد ٣٧نقطة .