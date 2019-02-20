رياضة | تليفونات بنى سويف يختتم استعدادته لديروط ويفتقد لجهود الرباعى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بنى سويف يختتم استعدادته لديروط ويفتقد لجهود الرباعى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الفريق الكروى الأول بنادى تليفونات بنى سويف تدريبه الختامى صباح اليوم وتوجه لمحافظة اسيوط للمبيت وذاك استعداد لمواجهة ديروط بمنافسات الأسبوع التاسع عشر من دورى الدرجة الثانية.

وخلال التدريب اليومى ظهر جميع لاعبي الفريق بصورة بدنية وفنية متميزة مما قوبل بارتياح شديد لدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة بقيادة ابو العينين شحاتة.

واكد نينو المدير الفنى للتليفونات ان الاستعدادات جاءت كمثل المباريات ولها اهميه كبرى بالنسبة للفريق ويغيب عن صفوف الفريق الثلاثى عبد الله هنطش والذى يؤدى تدريبات علاجية والنحاس الغائب بسبب اصابته ببرد شديد والثنائى بلال احمد واحمد يوسف المصابان بمباراة التعدين.

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الثالث برصيد 31 نقطة فيما يحتل ديروط المركز السادس برصيد 26 نقطة .