شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: يوفنتوس سيفوز بالدوري إن لم يقصيه أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - قال جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فريق يوفنتوس الإيطالي المرشح الأبرز لنيل لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وأشار مورينيو في تصريحات إذاعية: "أعتقد أن يوفنتوس يمكنه الفوز بدوري الأبطال خاصة لامتلاكه كريستيانو رونالدو، كذلك هم يرغبون بالفوز بتلك البطولة".
وتابع: "لن أتفاجئ في الوقت ذاته، إن تم إقصاء يوفنتوس من قبل أتليتكو مدريد لأنه فريق لديه طموحات كبيرة، واستطاع بلوغ نهائي البطولة من قبل".
عع: "أتليتكو مدريد استثمر كثيرا في الفريق ليكونوا على ثقة من خوض النهائي في ملعبهم في نهاية الموسم الجاري".
وأكمل: "ربما هم لا يلعبون كرة قدم جيدة لكننا نعرف جميعا، كيف يخوض دييجو سيميوني المباريات".
وإختتم مورينيو حديثه قائلا: "يوفنتوس يستطيع الفوز باللقب أو أن يقصيه أتليتكو".
ويستضيف يوفنتوس فريق أتليتكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
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