شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: يوفنتوس سيفوز بالدوري إن لم يقصيه أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قال جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فريق يوفنتوس الإيطالي المرشح الأبرز لنيل لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأشار مورينيو في تصريحات إذاعية: "أعتقد أن يوفنتوس يمكنه الفوز بدوري الأبطال خاصة لامتلاكه كريستيانو رونالدو، كذلك هم يرغبون بالفوز بتلك البطولة".

وتابع: "لن أتفاجئ في الوقت ذاته، إن تم إقصاء يوفنتوس من قبل أتليتكو مدريد لأنه فريق لديه طموحات كبيرة، واستطاع بلوغ نهائي البطولة من قبل".

عع: "أتليتكو مدريد استثمر كثيرا في الفريق ليكونوا على ثقة من خوض النهائي في ملعبهم في نهاية الموسم الجاري".

وأكمل: "ربما هم لا يلعبون كرة قدم جيدة لكننا نعرف جميعا، كيف يخوض دييجو سيميوني المباريات".

وإختتم مورينيو حديثه قائلا: "يوفنتوس يستطيع الفوز باللقب أو أن يقصيه أتليتكو".

ويستضيف يوفنتوس فريق أتليتكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.