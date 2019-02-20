شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يكرر فوزه على لاتسيو ويصعد لثمن نهائي الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل
الخليج 365- كرر إشبيلية الإسباني فوزه على لاتسيو الإيطالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم اليوم على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.
وكان إشبيلية فاز على لاتسيو بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت في إيطاليا الأسبوع الماضي.
تقدم الفريق الأندلسي عن طريق النجم وسان بن يدر في الدقيقة 20 من الشوط الأول، وأضاف سارابيا الهدف الثاني في الدقيقة 78، ليحسم إشبيلية تأهله لثمن النهائي بعد الفوز بمجموع المباراتين 3 - 0.
وشهدت المواجهة حالتي طرد لفرانكو فاسكيز لاعب إشبيلية في الدقيقة 60، وأدم موراسيتش لاعب لاتسيو في الدقيقة 71.
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