شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهرب من كمين الداخلية بثنائية هانى و أجاى في الشوط الأول والان مع التفاصيل

الخليج 365- : يواجه غدا الأربع الموافق 20-2-2019 نادى الأهلي المصرى بقيادة مارتن لاسارتى نظيرة نادى الداخلية بقيادة علاء عبد العال في اطار الجولة 23 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة مسائا علي استاد الفيوم الذي يتسع ل عشرين ألف مشاهد.

افتتح اللاعب محمد هانى أول الأهداف للمارد الأحمر في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول بعد أن راوغ ثلاث لاعيبة من الداخلية و مررها للسولية و ليضعها له السولية في الانفراد بلمسة واحدة سحرية و يضعها محمد هانى في الشباك ببراعة.

و احرز أجاى الهدف الثانى في الدقيقة 39 بمهارة فردية باسيست من علي معلول وضعها أجاى في المرمى بصعوبة رغم التحام لاعب الداخلية معه و حاول فريق الداخلية العودة للقاء عن طريق الهجمات المرتدة لكن دون جدوى و اضاع الأهلي العديد من الأهداف المحققة لينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل لا شئ