شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الداخلية بهدفي «هاني وأجايي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والداخلية الجارية حالياً على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

سجل الهدف الأول اللاعب محمد هاني بعد مجهود رائع وتبادل للكرة بينه وبين السولية تنتهي بتسجل الهدف في الدقيقة 20 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 38 تمكن النيجيري جونيور أجايي من تسجيل الهدف الثاني بعد استلامه تمريرة على معلول داخل منطقة 18 الداخلية ويسدد مسجلًا هدف التقدم الثاني للأهلي.