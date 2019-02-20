أرقام قياسية قبل الكلاسيكو «مباراة الهلال والاتحاد» بالدوري السعودي

يخوض فريقا الاتحاد والهلال لكرة القدم الكلاسيكيو غدا الخميس ضمن الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المواجهة رقم 22 في تاريخ مواجهاتهم المباشرة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق وأن خاضا منذ موسم 2008/2009 من تاريخ المسابقة 21 لقاء.

وترجح كفة الهلال في نتائج المواجهات المباشرة بفوزه في 8 مواجهات مقابل 5 مواجهات فوز للاتحاد، بينما حضر التعادل في 8 مواجهات.

وبلغت عدد الأهداف المسجلة في لقاءات قطبي الكلاسيكو 60 هدفا، للهلال منها الحصة الأكبر بـ 37 هدفا مقابل 23 هدفا للاتحاد.

وتعد نتيجة 5/0، و5/2 هي النتيجتين الأكبر في تاريخ المواجهات المباشرة وحققهما الهلال موسم 2009/2010 وموسم 2013/2014 إضافة إلى 4/2 موسم 2012/2013 وحققها الهلال أيضا، في حين كانت أكبر نتيجة حققها الاتحاد نتيجة 4/3 موسم 2015/2016.

ولم يستطيع الاتحاد من تحقيق الفوز في أخر أربع مواجهات، فيما تفوق الهلال في المواجهة الأخيرة 3/1.

ويعتبر البرازيلي تياجو نيفيز هداف الكلاسيكو التاريخي بين الفريقين بـ 5 أهداف، يليه مواطنه كارلوس إدواردو بـ 4 أهداف.

والتقى الفريقين في شهر فبراير ثلاث مرات، تعادلا في الأولى 0/0 موسم 201/2011، والثانية كسبها الهلال 2/0 موسم 2011/2012، والثالثة كسبها الاتحاد 1/0 موسم 2015/2016.

وتتساوى الكفة بين الاتحاد والهلال عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة” في تاريخ الدوري، حيث لعبا 4 مباريات، حقق خلالها كل فريق الفوز في مناسبة واحدة، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، إذ تمكن الاتحاد في المواجهات الأربع من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل الهلال 7 أهداف.