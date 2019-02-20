الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 2-2 ويصل للنقطة 52 بالدوري

تعادل الزمالك مع طلائع الجيش، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز، تقدم أوباما بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 25 وأضاف خالد بوطيب الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الدقيقة 30 ثم قلص أحمد سمير الفارق لطلائع الجيش بالهدف الأول فى الدقيقة 32 ثم عاد وسجل الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده للنقطة 52 ويحتل المركز الأول فى جدول ترتيب بطولة الدورى فيما رفع طلائع الجيش رصيده لـ26 نقطة ويحتل المركز التاسع.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:”محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم”.

بينما بدأ طلائع الجيش بتشكيل يضم كلاً من:” محمد بسام فى حراسة المرمى، عاصم صلاح وأحمد سامي وخالد سطوحي وإسلام سرى فى حراسة المرمى، ريتشارد بورو وأحمد سمير وكريم طارق ومحمد رزق وإسلام جمال فى خط الوسط، أحمد جعفر فى خط الهجوم”.

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